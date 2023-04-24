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Машина врезалась в трамвай в районе ТЭЦ в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashina-vrezalas-v-tramvaj-v-rajone-tets-v-krasnodare
Машина врезалась в трамвай в районе ТЭЦ в Краснодаре
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла 24 апреля около 16:30 на улице Трамвайной в районе Краснодарской ТЭЦ.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места аварии видно, что водитель иномарки при развороте не заметил трамвай № 9, едущий в сторону Пашковского микрорайона, и врезался в него. В результате движение на линии в сторону ТЭЦ остановилось. По словам очевидцев, собралась пробка из 10 вагонов.

«Водитель автомобиля марки Renault, двигаясь по улице Трамвайной со стороны улицы Селезнева, при развороте через трамвайное полотно не уступил дорогу имевшему преимущество в движении трамваю. В результате ДТП никто не пострадал», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В пресс-службе МУП «КТТУ» интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что простой на линии составил 22 минуты. Сейчас движение на линии уже было восстановлено.

Читайте также: в Краснодаре остановилось движение трамваев на Дмитриевской Дамбе из-за схода вагона с рельс.

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