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В Краснодаре остановилось движение трамваев на Дмитриевской Дамбе из-за схода вагона с рельс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ostanovilos-dvizhenie-tramvaev-na-dmitrievskoj-dambe-iz-za-shoda-vagona-s-rels
В Краснодаре остановилось движение трамваев на Дмитриевской Дамбе из-за схода вагона с рельс
Фото из соцсетей

Это произошло днем 6 апреля на пересечении улиц Горького и Дмитриевская Дамба. Вагон трамвая № 3 сошел с рельс возле остановки.

Из-за этого на улице Горького остановилось движение трамваев, двигающихся из центра в сторону улиц Ставропольской и Московской. На трамвайных путях скопились вагоны маршрутов № 3, 6, 7 и 21. Движение транспорта в других направлениях продолжается в обычном режиме.

По словам очевидцев к сошедшему с рельсов вагону уже прибыли сотрудники аварийной бригад КТТУ. Информация уточняется.

Читайте также: до 2027 года в Краснодаре проложат более 70 км трамвайных линий. Проект развития городского электротранспорта в Краснодаре включает две концессии по строительству новых трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры в западной и восточной частях города.

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