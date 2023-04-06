В Краснодаре остановилось движение трамваев на Дмитриевской Дамбе из-за схода вагона с рельс
Общество
06.04.2023 11:55
Это произошло днем 6 апреля на пересечении улиц Горького и Дмитриевская Дамба. Вагон трамвая № 3 сошел с рельс возле остановки.
Из-за этого на улице Горького остановилось движение трамваев, двигающихся из центра в сторону улиц Ставропольской и Московской. На трамвайных путях скопились вагоны маршрутов № 3, 6, 7 и 21. Движение транспорта в других направлениях продолжается в обычном режиме.
По словам очевидцев к сошедшему с рельсов вагону уже прибыли сотрудники аварийной бригад КТТУ. Информация уточняется.
Читайте также: до 2027 года в Краснодаре проложат более 70 км трамвайных линий. Проект развития городского электротранспорта в Краснодаре включает две концессии по строительству новых трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры в западной и восточной частях города.
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