В Краснодаре остановилось движение трамваев на Дмитриевской Дамбе из-за схода вагона с рельс

Это произошло днем 6 апреля на пересечении улиц Горького и Дмитриевская Дамба. Вагон трамвая № 3 сошел с рельс возле остановки.

Из-за этого на улице Горького остановилось движение трамваев, двигающихся из центра в сторону улиц Ставропольской и Московской. На трамвайных путях скопились вагоны маршрутов № 3, 6, 7 и 21. Движение транспорта в других направлениях продолжается в обычном режиме.

По словам очевидцев к сошедшему с рельсов вагону уже прибыли сотрудники аварийной бригад КТТУ. Информация уточняется.

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