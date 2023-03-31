До 2027 года в Краснодаре проложат более 70 км трамвайных линий

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 31 марта провели совещание по реализации программы развития наземного электротранспорта в Краснодаре.

В мероприятии приняли участие первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк, зампредседатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Олег Говорун, первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась, мэр Краснодара Евгений Наумов, представители компаний «Синара — ГТР» и «ДОМ.РФ».

Проект развития городского электротранспорта в Краснодаре включает две концессии по строительству новых трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры в западной и восточной частях города. В восточной части построят порядка 35 км путей и одно депо на 150 вагонов. В западной части Краснодара планируется строительство 35,6 км трамвайных путей, включая сопутствующую инфраструктуру. Также соглашения предусматривают закупку трамваев.

«По федеральному проекту развития городского электротранспорта в Краснодаре планируется реконструкция и строительство новых трамвайных путей. Приобретение трамваев и запуск электробусов. Для них необходимы зарядные станции, современные депо. В рамках заключенных концессий Краснодарский край выстроил и уже проделал большую работу. В ближайшее время регион приступит к строительству», — сказал Григоренко.

Кондратьев сообщил, что до 2027 года в краевой столице построят свыше 70 км новых линий. Также приобретут более 100 трамваев и построят депо.

«Благодарен Правительству России и вам лично за поддержку заявки Краснодарского края на участие в программе. Краснодар — один из самых быстро растущих городов России. И уже сейчас транспортная сеть не справляется с нагрузкой. Трамвай — традиционный, самый популярный и быстрый вид городского транспорта. И расширение трамвайного сообщения стратегически важно. В первую очередь, это касается новых микрорайонов, жизнь в которых также должна быть комфортной. Не сомневаюсь, что сможем реализовать намеченные планы в срок», — сказал Кондратьев.

На сегодняшний день в краевой столице трамваи перевозят свыше 70 млн человек в год. Это составляет 50% пассажиропотока. Протяженность путей — 129 км. В прошлом году впервые за 20 лет построили 5 км новой трамвайной ветки на улице Московской. Кроме того, с 2019 года на закупку 103 трамвайных вагонов было выделено 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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