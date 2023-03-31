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В Краснодаре по новой трамвайной ветке на улице Московской за год перевезли 32 млн пассажиров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-po-novoj-tramvajnoj-vetke-na-ulitse-moskovskoj-za-god-perevezli-32-mln-passazhirov
В Краснодаре по новой трамвайной ветке на улице Московской за год перевезли 32 млн пассажиров
Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

Движение трамваев по новой ветке на Московской — от Солнечной до Петра Метальникова запустили 31 марта прошлого года.

Для ее создания потребовалось 6,3 тыс. железобетонных шпал, 11 тыс. метров рельс и 200 кубометров деревянного бруса. На новой ветке установили 9 остановок, в том числе одну с кондиционированием, а также диспетчерский пункт. В предыдущий раз трамвайные пути в Краснодаре строили более 20 лет назад.

За год по новой трамвайной ветке проехали почти 32 млн пассажиров. Прирост пассажиропотока составил более 7 млн человек. В течение суток трамваи между Солнечной и Петра Метальникова проходят 602 раза. Движение осуществляют в непрерывном режиме в течение 20 часов, сообщает пресс-служба КТТУ.

Читайте также: в Краснодаре прокладывают коммуникации для строительства новой трамвайной ветки. Работы ведут на пересечении улиц Московской, Островского и Красных Зорь.

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