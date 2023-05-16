В Краснодаре восстановили движение трамваев и троллейбусов после крупной аварии

Движение трамваев и троллейбусов в краевом центре приостановили 16 мая примерно с 9:00 из-за энергоаварии.

В 10:15 движение трамваев и троллейбусов в центре Краснодара удалось полностью восстановить. Движение троллейбусов по-прежнему приостановлено только на улице Октябрьской. Сейчас там стоят троллейбусы № 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Движение муниципального общественного электротранспорта приостановилось из-за аварии на подстанции «Южная». В 9:30 местонахождение трамваев и троллейбусов перестало отображаться в сервисе «Яндекс Карты».

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