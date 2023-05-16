Более 20 улиц в Краснодаре остались без света из-за энергоаварии

Аварийное отключение электроэнергии в центре Краснодара произошло утром 16 мая.

Из-за аварии на подстанции «Южная» и повреждения на линии электропередачи без света остались улицы Гоголя, Береговая, Седина, Академика Павлова, Ставропольская, Рыбачая, Постовая, Комсомольская, Красноармейская, Железнодорожная, Мира, Вишнякова, Красная, Красноармейская, Песчаная, Садовая, Кутузова, Красная, Товарная, Березанская.

Кроме того, из-за отключения электричества на центральных улицах города не работали светофоры, до 10:15 полностью остановлено движение трамваев.

В настоящее время энергетики запитывают потребителей по ремонтной схеме электроснабжения. Восстановить электроснабжение планируют около 13:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в НЭСК «Краснодарэнергосбыт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Краснодара остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за крупной энергоаварии.