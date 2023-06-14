В трех районах Краснодарского края подтопленными остаются 54 придомовые территории

По данным МЧС на 15:00 14 июня в Лабинском и Кавказском районах, а также в Сочи подтопленными остаются 54 придомовые территории в четырех населенных пунктах.

В Отрадненском районе подтопленных территорий нет, работы по откачке воды завершены.

В Лабинском районе остаются подтопленными 33 придомовые территории. В домах воды нет.

В Кавказском районе подтоплены 17 придомовых территорий, в домах воды также нет.

В Сочи остаются подтопленными 4 придомовые территории. Размыто 2 автомобильных моста, для транспорта есть объездные пути.

В ликвидации последствий подтоплений в крае принимают участие 263 человека и 82 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь с 13 на 14 июня в Лабинском, Отрадненском и Кавказском районах, а также в Сочи прошли сильные ливни. В результате подтопленными оказались 183 придомовых территорий и 4 дома в 10 населенных пунктах. Соцобъектов в зоне подтопления нет. В горной местности Хостинского района Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста. В Армавире вечером 13 июня за час выпало более 30 мм осадков.