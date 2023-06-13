В Армавире за час выпало более 30 мм осадков

Вечером 13 июня на Армавир обрушился сильный дождь.

По данным администрации города, с 19:00 до 20:00 выпало более 30 мм осадков. Это почти что полумесячная норма осадков. В результате были подтоплены тоннели по улицах Кирова и улице Новороссийской. Сейчас движение в них перекрыто.

Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

Читайте также: штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 14 июня.