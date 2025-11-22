В Темрюкском районе Lada врезалась в бетонный барьер, есть погибший

Авария со смертельным исходом произошла в 18:20 21 ноября на трассе Новороссийск — Керчь в Темрюкском районе.

По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем автомобиля Lada не справился с управлением. Машина врезалась в бетонное барьерное ограждение.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ОМВД России по Темрюкскому району.

Читайте также: большегруз насмерть сбил 8-летнего велосипедиста в Апшеронске. Авария произошла на пересечении улиц Кооперативная и Ленина. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля КамАЗ наехал на велосипедиста.

По факту случившегося возбудили уголовное дело с формулировкой «за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подпишись, здесь всегда интересно.