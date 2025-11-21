В Апшеронске возбудили уголовное дело после гибели 8-летнего велосипедиста в ДТП

Мальчик погиб, попав под колеса «КамАза». Авария произошла 21 ноября в Апшеронске на пересечении улиц Ленина и Кооперативной.

По факту случившегося возбудили уголовное дело с формулировкой «за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся необходимые следственные действия.

Прокуратура Апшеронского района взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели мальчика, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», большегруз сбил восьмилетнего мальчика, который ехал на велосипеде, утром 21 ноября. За рулем «КамАза» находится 41-летний водитель. Ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

