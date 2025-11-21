Logo
Большегруз насмерть сбил 8-летнего велосипедиста в Апшеронске

Происшествия
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария произошла 21 ноября в 9:05 на пересечении улиц Кооперативная и Ленина в Апшеронске.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля КамАЗ сбил 8-летнего велосипедиста.

В результате ДТП ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте работает следственнооперативная группа, обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

