Водитель УАЗа погиб в лобовом столкновении с грузовиком под Геленджиком

Авария произошла 20 ноября в 17:35 на федеральной трассе М-4 «Дон» в районе села Пшада.

По предварительным данным, 38-летний мужчина за рулем автомобиля УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик DAF под управлением 42-летнего жителя Геленджика.

В результате ДТП водитель отечественного внедорожника скончался до приезда скорой помощи, сообщает пресс-служба ОМВД России по Геленджику.

