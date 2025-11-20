Водитель и пассажир фургона погибли в ДТП с двумя большегрузами на Кубани

Авария произошла 20 ноября в 11:15 на 65 км автодороги Тимашевск — Полтавская в Красноармейском районе.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania врезался в двигавшийся впереди КамАЗ, от удара выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Ford Transit.

В результате ДТП водитель и пассажир Ford Transit погибли на месте, водителя автомобиля Scania с травмами госпитализировали в центральную районную больницу, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: три человека погибли в загоревшихся после столкновения иномарках в Краснодаре. Смертельная авария произошла вечером 18 ноября на Ростовском шоссе. На месте погибли двое водителей иномарок и пассажирка.

Подпишись, здесь всегда интересно.