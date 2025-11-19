Три человека погибли в загоревшихся после столкновения иномарках в Краснодаре

Смертельная авария произошла 18 ноября в 22:40 на Ростовском шоссе. На месте погибли двое водителей иномарок и пассажирка.

По данным полиции, мужчина за рулем BMW ехал по Ростовскому шоссе со стороны улицы Солнечной в сторону улицы Зиповской. Не справившись с управлением, он выехал встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». За рулем отечественной машины был 40-летний мужчина. После этого BMW врезался в Volkswagen, за рулем которого находилась женщина.

От удара BMW и Volkswagen загорелись. Двое водителей и пассажирка Volkswagen погибли на месте. Их личности устанавливаются. Водитель «Лады» не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

