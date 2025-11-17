Четыре человека погибли в загоревшихся после ДТП иномарках на Кубани

Авария с двумя автомобилями произошла 17 ноября на автодороге Армавир — Отрадная в Новокубанском районе.

По данным полиции, водитель автомобиля Geely выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. От столкновения обе машины загорелись.

Погиб водитель Kia, а также водитель и два пассажира Geely. Их личности устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях появилось видео с места аварии. На кадрах видно, что автомобили после столкновения оказались на обочине. Пламя было очень сильным.

Читайте также: водитель «Лады» с четырьмя пассажирами выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN. Погибли четыре человека. По предварительным данным, легковушка влетела в грузовик после заноса.

Подпишись, здесь всегда интересно.