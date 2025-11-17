Четыре человека погибли в лобовом ДТП с большегрузом в Туапсинском округе

Авария со смертельным исходом произошла 17 ноября около 2:40 на трассе М-4 «Дон» у села Молдавановка.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 «Спутник» не выбрал безопасную скорость, машину занесло. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз МАН с полуприцепом.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира отечественной легковушки, еще один пассажир с травмами доставлен в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

