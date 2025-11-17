Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек в ДТП в Туапсинском округе

Смертельная авария произошла 17 ноября около 2:40 на трассе М-4 «Дон» вблизи села Молдавановка.

По данным правоохранителей, водитель «Лады» с четырьмя пассажирами выехал на встречку и столкнулся с грузовиком MAN.

В результате ДТП погибли мужчина, находившийся за рулем отечественной легковушки, и трое его пассажиров. Еще один человек, сидевший в салоне во время столкновения, получил серьезные травмы. Его госпитализировали в медучреждение.

Возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В Туапсинской межрайонной прокуратуре по факту аварии организована проверка. Ход и результаты расследования взяты под контроль надзорным ведомством, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, легковушка влетела в грузовик после заноса.

