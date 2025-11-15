Иномарка протаранила 4 припаркованные машины в Тимашевске, водитель погиб

Смертельная авария произошла 14 ноября на улице Ленина.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Fiat съехал с проезжей части влево и влетел в 4 припаркованные машины.

В результате ДТП виновник аварии погиб в карете скорой помощи на пути в Тимашевскую ЦРБ.

«Призываем водителей соблюдать скоростной режим и обращать внимание на недопустимость управления транспортными средствами при малейшем ухудшении самочувствия», — цитирует начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Тимашевскому району, майора полиции Антона Лукина Госавтоинспекция Кубани.

