Водителю «Газели» проткнуло ногу металлической трубой при ДТП в Джубге

Авария произошла 11 ноября на автовокзале в Джубге.

Водитель автомобиля «Газель-Next» не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Кузов автомобиля пробило металлической трубой, зацепив водителя.

Спасатели Туапсинского отряда «Кубань-СПАС» прибыли на место аварии, отключили аккумулятор машины и приступили к деблокировке водителя.

Пострадавший находился в сознании. Во время спасательной операции установили, что металлическая труба прошла через ногу водителя примерно на 1,5 м в салон.

При помощи гидравлики спасатели срезали трубу с двух сторон, аккуратно извлекли мужчину из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

