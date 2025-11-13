Logo
Водителю «Газели» проткнуло ногу металлической трубой при ДТП в Джубге

Происшествия
Водителю «Газели» проткнуло ногу металлической трубой при ДТП в Джубге
Фото t.me/kubanspas

Авария произошла 11 ноября на автовокзале в Джубге. 

Водитель автомобиля «Газель-Next» не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение. Кузов автомобиля пробило металлической трубой, зацепив водителя. 

Спасатели Туапсинского отряда «Кубань-СПАС» прибыли на место аварии, отключили аккумулятор машины и приступили к деблокировке водителя. 

Пострадавший находился в сознании. Во время спасательной операции установили, что металлическая труба прошла через ногу водителя примерно на 1,5 м в салон. 

При помощи гидравлики спасатели срезали трубу с двух сторон, аккуратно извлекли мужчину из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Читайте также: на Кубани спасатели вызволили водителя из опрокинувшегося на трассе грузовика.

