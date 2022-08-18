В Темрюкском районе берег моря заполонили опасные медузы

Видео канала «Кубань 24»

Об этом сообщили местные жители и отдыхающие поселка Кучугуры. По словам туристов, в море невозможно зайти, поскольку корнероты сильно жалят при малейшем прикосновении к ним.

Первые крупные представители этого семейства приплыли к берегам Черного моря еще неделю назад. К примеру, видеоролик с гигантской особью этого вида сделали туристы в Сочи.

Корнероты — самые опасные медузы Черного моря. Сейчас вода очень теплая, что и привлекло представителей этого семейства. Аллергикам лучше держаться от них подальше.

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