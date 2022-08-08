В Славянском районе на берегу моря заметили нашествие крупных медуз

Видео канала «Кубань 24»

Отдыхающие на побережье Азовского моря в селе Ачуево сняли сотни медуз, выброшенных на берег. Размеры некоторых достигали полуметра.

Не исключено, что это ядовитый вид под названием корнерот. Встреча с ним порой приводит к сильному ожогу. Но опасными эти медузы бывают только в исключительных случаях и обычно доставляют только небольшой дискомфорт.

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