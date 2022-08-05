Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Роспотребнадзор рекомендовал обратить внимание на 24 пляжа в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе.

Самыми чистыми, безопасными и идеально подходящими для летнего отпуска в Сочи признали пляжи «Маяк», «Ривьера», центральный пляж «Дагомыс» и пляж санатория «Одиссея» в Лазаревском районе, а также пляж гостиницы «Жемчужина Сочи» в Адлерском районе.

В Анапе лучшими стали пляж «40 лет Победы», пляж пансионата «Высокий Берег», «Санта Фе», «Джемете», центральный пляж «Витязево». Также пляж в станице Благовещенской, «Южный берег» в поселке Большой Утриш, «Сукко» и пляж санатория «Малая бухта».

Отправляясь на отдых в Туапсинский район, стоит обратить внимание на пляж ДЦ «Орленок» в Новомихайловском, пляж оздоровительного комплекса «Прометей» в Небуге и «Гелиос» в поселке Майском.

В Геленджике высокой оценки Роспотребнадзора удостоились пляжи «Сады Морей», «Лермонтовский», Центральный в Кабардинке, «Метрополь». Кроме того, скала «Парус» в Прасковеевке, центральный пляж в Архипо-Осиповке и «Бетта».

Всего же в Краснодарском крае 330 пляжей, которые соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Краснодарский край возглавил рейтинг регионов для отдыха в бархатный сезон.