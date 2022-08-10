В Сочи отдыхающие испугались гигантской медузы в море
Общество
10.08.2022 12:32
На видео попала обитательница моря из отряда корнеротов. По ядовитости она сравнима с крапивой.
Такая медуза может испортить самочувствие только аллергикам и то на пару часов. Угрозы для жизни этот организм не несет.
— Да я не касаюсь. Я уже пощупал. Огромная вообще. Ободком дотронулся, уже печет. Прям как ожог.
Корнероты очень любят теплую воду, поэтому в августе, когда Черное море прогревается, их часто можно наблюдать у берегов Сочи.
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