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В Темрюкском районе 8 теплиц и 3 бытовки пострадали из-за возгорания сухой травы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-8-teplits-i-3-bytovki-postradali-iz-za-vozgoraniya-suhoj-travy
В Темрюкском районе 8 теплиц и 3 бытовки пострадали из-за возгорания сухой травы
Фото "Краевого лесопожарного центра"

О возгорании сухой травы возле объездной дороги у станицы Курчанской очевидцы сообщили 15 июля около 12:00 в соцсетях.

По данным МЧС Краснодарского края, возгорание сухой травы локализовали на площади 300 кв. м.

Огонь повредил восемь теплиц и три вагончика-бытовки, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели уже около суток борются с крупным лесным пожаром в урочище Сухая Щель под Новороссийском. Его площадь достигла 62 га. К работам привлекли более 250 человек. Губернатор Краснодарского края вылетел на место лесного пожара.

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