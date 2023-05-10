В свадебном платье: в Красноярске похоронили убитую на Кубани девушку-аниматора Татьяну Мостыко
Похороны прошли 7 мая, могила 19-летней девушки буквально утопает в венках.
Похоронили 19-летнюю Татьяну Мостыко на Бадалыкском кладбище. Проводить Татьяну в последний путь приехали многие друзья, знакомые и те, кто слышал о трагедии и решил поддержать близких девушки, пишет «КП Красноярск».
Девушку похоронили в свадебном платье. Об этом рассказала ее мать Надежда Плешкова.
«У Тани были множественные порезы горла, поэтому я хоронила ее в свадебном платье и в белой водолазке», — цитирует женщину Sochistream.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписали уже более 15 тыс. человек.
Жестокое убийство 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко произошло вечером 28 апреля около станицы Березанской. У машины аниматоров лопнуло колесо. Трое мужчин заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку, и решили их ограбить и убить.
Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги и банковские карты, с которых сняли более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Тела они спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.