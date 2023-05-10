В свадебном платье: в Красноярске похоронили убитую на Кубани девушку-аниматора Татьяну Мостыко

Похороны прошли 7 мая, могила 19-летней девушки буквально утопает в венках.

Похоронили 19-летнюю Татьяну Мостыко на Бадалыкском кладбище. Проводить Татьяну в последний путь приехали многие друзья, знакомые и те, кто слышал о трагедии и решил поддержать близких девушки, пишет «КП Красноярск».

Девушку похоронили в свадебном платье. Об этом рассказала ее мать Надежда Плешкова.

«У Тани были множественные порезы горла, поэтому я хоронила ее в свадебном платье и в белой водолазке», — цитирует женщину Sochistream.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписали уже более 15 тыс. человек.