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В свадебном платье: в Красноярске похоронили убитую на Кубани девушку-аниматора Татьяну Мостыко

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-svadebnom-plate-v-krasnoyarske-pohoronili-ubituyu-na-kubani-devushku-animatora-tatyanu-mostyko
В свадебном платье: в Красноярске похоронили убитую на Кубани девушку-аниматора Татьяну Мостыко
Фото Марии ЛЕНЦ/krsk.kp.ru

Похороны прошли 7 мая, могила 19-летней девушки буквально утопает в венках.

Похоронили 19-летнюю Татьяну Мостыко на Бадалыкском кладбище. Проводить Татьяну в последний путь приехали многие друзья, знакомые и те, кто слышал о трагедии и решил поддержать близких девушки, пишет «КП Красноярск».

Девушку похоронили в свадебном платье. Об этом рассказала ее мать Надежда Плешкова.

«У Тани были множественные порезы горла, поэтому я хоронила ее в свадебном платье и в белой водолазке», — цитирует женщину Sochistream.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписали уже более 15 тыс. человек.

Жестокое убийство 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко произошло вечером 28 апреля около станицы Березанской. У машины аниматоров лопнуло колесо. Трое мужчин заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги и банковские карты, с которых сняли более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Тела они спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.

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