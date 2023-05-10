Петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписали более 15 тыс. человек

Петицию с требованием приговорить к пожизненному заключению убийц 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко опубликовали 8 мая.

Петицию уже подписали 15 тыс. 563 человека. Когда ее подпишут 25 тыс. человек, петиция может стать «одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство произошло вечером 28 апреля около станицы Березанской. У машины аниматоров лопнуло колесо. Трое мужчин заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги и банковские карты, с которых сняли более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Тела они спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. Жители Краснодарского края создали петицию с требованием пожизненного срока для убийц.