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Петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписали более 15 тыс. человек

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Ссылка https://kuban24.tv/item/petitsiyu-za-pozhiznennyj-srok-dlya-ubijts-animatorov-na-kubani-podpisali-bolee-15-tys-chelovek?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписали более 15 тыс. человек
Скриншот сайта change.org

Петицию с требованием приговорить к пожизненному заключению убийц 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко опубликовали 8 мая.

Петицию уже подписали 15 тыс. 563 человека. Когда ее подпишут 25 тыс. человек, петиция может стать «одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство произошло вечером 28 апреля около станицы Березанской. У машины аниматоров лопнуло колесо. Трое мужчин заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку и их автомобиль, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги и банковские карты, с которых сняли более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Тела они спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. Жители Краснодарского края создали петицию с требованием пожизненного срока для убийц.

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