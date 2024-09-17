В суд ушло дело об убийстве бизнесмена в центре Краснодара

Убийство произошло днем 1 марта на парковке на улице Буденного краевого центра.

По данным следствия, 54-летний местный житель из-за долгов застрелил из охотничьего ружья 58-летнего уроженца Республики Нигер с расстояния не менее 6 м. Мужчина сделал два выстрела в грудь потерпевшему, причинив ему огнестрельное дробовое сквозное ранение грудной клетки. Пострадавший скончался на месте происшествия.

При этом в результате стрельбы была создана опасность для жизни других граждан, которые были рядом с местом происшествия. Кроме того, был поврежден рекламный щит и стекло помещения, расположенные на линии выстрелов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело об убийстве общеопасным способом с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», преступник сдался прибывшим на место полицейским. На допросе он дал признательные показания. Ружье, из которого он застрелил бизнесмена, изъяли и направили на баллистическую экспертизу.