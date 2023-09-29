В суд передали дело полицейского, устроившего ДТП с погибшим на Кубани

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 26 августа около 5:00 25-летний сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем Lada. В машине с ним были четверо местных жителей, в том числе один несовершеннолетний.

Водитель двигался со скоростью около 160 км/ч по трассе Темрюк — Фонталовская. Он выехал на встречную полосу и врезался в движущийся навстречу автомобиль Lada. В результате ДТП погиб 25-летний пассажир в машине виновника аварии, остальных госпитализировали с травмами.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за рулем автомобиля был сотрудник отдела МВД России по Темрюкскому району. Назначили служебную проверку, по результатам которой полицейского уволят из органов. Во время допроса участковый полностью признал вину.