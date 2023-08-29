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Полицейский, пьяным устроивший смертельное ДТП под Темрюком, признал вину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskij-po-vine-kotorogo-v-dtp-pod-temryukom-odin-chelovek-pogib-i-chetvero-postradali-priznal-vinu
Полицейский, пьяным устроивший смертельное ДТП под Темрюком, признал вину
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следственный отдел по Темрюкскому району СКР по краю возбудил уголовное дело о нарушении пьяным водителем правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По данным следствия, рано утром 26 августа полицейский ехал за рулем легковушки, в салоне автомобиля было еще четверо пассажиров. Он выехал на встречную полосу и врезался в другую отечественную машину. В результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали и были госпитализированы. Их жизням сейчас ничего не угрожает.

Медосвидетельствование показало, что полицейский сел за руль в состоянии опьянения.

Участкового задержали и допросили. Во время допроса он полностью признал вину. На период следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 26 августа около 5:00 на трассе Темрюк — Фонталовская между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь. За рулем LADA Priora был 26-летний участковый уполномоченный полиции. Он пошел на обгон по встречной полосе и врезался в LADA Largus под управлением 68-летнего местного жителя. В результате 25-летний пассажир LADA Priora погиб на месте. Виновника аварии, а также его пассажиров 23, 16 и 17 лет, а также 62-летнюю пассажирку LADA Largus госпитализировали.

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