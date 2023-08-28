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Один погиб и пятеро пострадали: пьяный полицейский устроил лобовое ДТП в Темрюкском районе

Происшествия
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Один погиб и пятеро пострадали: пьяный полицейский устроил лобовое ДТП в Темрюкском районе
Фото t.me/temruk_info

Смертельная авария произошла 26 августа около 5:00 на трассе Темрюк — Фонталовская между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь.

По предварительным данным, 26-летний участковый уполномоченный полиции за рулем LADA Priora при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в LADA Largus под управлением 68-летнего местного жителя.

В результате ДТП 25-летний пассажир LADA Priora погиб на месте, предполагаемого виновника аварии и его пассажиров 23, 16 и 17 лет, а также 62-летнюю пассажирку LADA Largus госпитализировали с травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что за рулем LADA Priora был сотрудник отдела МВД России по Темрюкскому району. Медосвидетельствование показало, что мужчина был пьян.

Руководство ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначило проведение служебной проверки, по результатам которой полицейского уволят из органов. Мужчина понесет наказание по закону, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

По факту аварии следственный отдел СК РФ по Темрюкскому району возбудил уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокуратура района взяла ход и результаты расследования под контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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