Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Легковушку разорвало на части: два человека погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-vstrechke-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Легковушку разорвало на части: два человека погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла 28 августа около 10:00 в Брюховецком районе.

По предварительным данным, 66-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Land Rover Discovery.

В результате ДТП водитель и пассажир «семерки» погибли на месте аварии. Водителя иномарки с травмами госпитализировали в ЦРБ станицы Каневской. Сотрудники ГИБДД вели реверсивное движение на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи в массовом ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Статьи
Ржаной и черный хлеб: польза и кому нельзя
Ржаной и черный хлеб: польза и кому нельзя
Решение принято: 6 шагов, чтобы отказаться от алкоголя
Решение принято: 6 шагов, чтобы отказаться от алкоголя
Какие бывают гепатиты: в чем разница?
Какие бывают гепатиты: в чем разница?
QWERTY нельзя! 10 главных правил информационной безопасности
QWERTY нельзя! 10 главных правил информационной безопасности
Петрушка, укроп и кинза: чем полезны и кому нельзя?
Петрушка, укроп и кинза: чем полезны и кому нельзя?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях