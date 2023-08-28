Легковушку разорвало на части: два человека погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла 28 августа около 10:00 в Брюховецком районе.

По предварительным данным, 66-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Land Rover Discovery.

В результате ДТП водитель и пассажир «семерки» погибли на месте аварии. Водителя иномарки с травмами госпитализировали в ЦРБ станицы Каневской. Сотрудники ГИБДД вели реверсивное движение на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи в массовом ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей.