Легковушку разорвало на части: два человека погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае
Происшествия
28.08.2023 11:24
Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла 28 августа около 10:00 в Брюховецком районе.
По предварительным данным, 66-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Land Rover Discovery.
В результате ДТП водитель и пассажир «семерки» погибли на месте аварии. Водителя иномарки с травмами госпитализировали в ЦРБ станицы Каневской. Сотрудники ГИБДД вели реверсивное движение на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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