В Сочи в массовом ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей

Авария с участием пяти машин произошла 27 августа около 16:00 на улице Краснофлотской возле комплекса «Гнездо Совы» в Адлерском районе города-курорта.

По предварительным данным, водитель Mercedes ехал из поселка Красная Поляна в сторону Адлера и столкнулся с попутным Subaru, водитель которого остановился для поворота налево. От удара японский кроссовер отбросило на припаркованные автомобили Volvo и Audi, обломки которых отлетели и повредили автомобиль Kia.

В результате ДТП пострадали 5 человек, среди которых 3 детей. Им оказали медицинскую помощь. В полиции по факту аварии проводят проверку, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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