Легковушка врезалась в иномарку с младенцем в Новороссийске, пострадали три человека

Авария произошла 27 августа около 15:00 на трассе М-4 Дон в районе Сухумского шоссе.

По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Lada выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП обоих водителей, а также двоих пассажиров иномарки, среди которых был ребенок 2023 года рождения, доставили в городскую больницу № 1. После медосмотра установили, что ребенок не пострадал, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник начальника отдела пропаганды БДД Павел Окружко.

«Оказали помощь в транспортировке пострадавших в автомобиль СМП, а также отключили АКБ в поврежденных автомобилях. Не гоняйте, сохраните жизнь себе и окружающим», — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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