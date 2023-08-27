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Легковушка врезалась в иномарку с младенцем в Новороссийске, пострадали три человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vrezalas-v-inomarku-s-mladentsem-v-novorossijske-postradali-tri-cheloveka
Легковушка врезалась в иномарку с младенцем в Новороссийске, пострадали три человека
Фото t.me/alekseioderov

Авария произошла 27 августа около 15:00 на трассе М-4 Дон в районе Сухумского шоссе.

По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Lada выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi под управлением 33-летнего водителя.

В результате ДТП обоих водителей, а также двоих пассажиров иномарки, среди которых был ребенок 2023 года рождения, доставили в городскую больницу № 1. После медосмотра установили, что ребенок не пострадал, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник начальника отдела пропаганды БДД Павел Окружко.

«Оказали помощь в транспортировке пострадавших в автомобиль СМП, а также отключили АКБ в поврежденных автомобилях. Не гоняйте, сохраните жизнь себе и окружающим», — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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