В лобовом ДТП под Анапой пострадал 9-летний ребенок

Авария произошла вечером 26 августа на 9 км трассы «Виноградный — Благовещенская».

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Suzuki выехал на встречку и врезался лоб в лоб в автомобиль KIA.

В результате ДТП пострадали 9-летний ребенок и 32-летний мужчина, их госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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