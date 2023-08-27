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В лобовом ДТП под Анапой пострадал 9-летний ребенок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lobovom-dtp-pod-anapoj-postradal-9-letnij-rebenok
В лобовом ДТП под Анапой пострадал 9-летний ребенок
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла вечером 26 августа на 9 км трассы «Виноградный — Благовещенская».

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Suzuki выехал на встречку и врезался лоб в лоб в автомобиль KIA.

В результате ДТП пострадали 9-летний ребенок и 32-летний мужчина, их госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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