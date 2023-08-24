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Два водителя и подросток пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-voditelya-i-podrostok-postradali-v-dtp-v-krasnodarskom-krae
Два водителя и подросток пострадали в ДТП в Краснодарском крае
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 23 августа около 20:00 в районе 197-го километра трассы «Кавказ» в Успенском районе.

По предварительным данным, 38-летняя женщина ехала за рулем Hyundai Solaris, выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Touareg под управлением 43-летнего мужчины.

В результате ДТП оба водителя и 18-летний пассажир Volkswagen получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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