Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком и тремя иномарками в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-pogib-posle-stolknoveniya-s-gruzovikom-i-tremya-inomarkami-v-novorossijske
Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком и тремя иномарками в Новороссийске
Фото Госавтоинспекции Кубани

Смертельное ДТП произошло 23 августа в 12:43 на улице Мысхакское шоссе.

Предварительно, 32-летний водитель грузового автомобиля Kia Bongo при повороте налево не уступил дорогу 44-летнему водителю мотоцикла Kawasaki, который двигался во встречном направлении, и врезался в него. После этого мотоциклист столкнулся еще с тремя иномарками.

В результате массовой аварии мотоциклист погиб на месте от полученных травм. По факту ДТП полицейские проводят проверку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: двое подростков на угнанном автомобиле погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае. Авария произошла 22 августа в 9:35 на 52 км автодороги Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская.

Статьи
Менопауза: что это и когда ее ждать
Менопауза: что это и когда ее ждать
Сельдерей: чем полезен и кому нельзя
Сельдерей: чем полезен и кому нельзя
Что такое гомеопатия и почему люди продолжают в нее верить?
Что такое гомеопатия и почему люди продолжают в нее верить?
7 реально полезных свойств огуречного рассола: пить или не пить?
7 реально полезных свойств огуречного рассола: пить или не пить?
Пять самых известных собак в мире
Пять самых известных собак в мире
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях