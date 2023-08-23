Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком и тремя иномарками в Новороссийске

Смертельное ДТП произошло 23 августа в 12:43 на улице Мысхакское шоссе.

Предварительно, 32-летний водитель грузового автомобиля Kia Bongo при повороте налево не уступил дорогу 44-летнему водителю мотоцикла Kawasaki, который двигался во встречном направлении, и врезался в него. После этого мотоциклист столкнулся еще с тремя иномарками.

В результате массовой аварии мотоциклист погиб на месте от полученных травм. По факту ДТП полицейские проводят проверку, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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