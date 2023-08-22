Двое подростков на угнанном автомобиле погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 22 августа в 9:35 на 52 км автодороги Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская.

Известно, что 13-летний школьник управлял автомобилем Lada Granta, который находился в угоне. Он выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в автомобиль ВАЗ-2115. После столкновения Granta продолжила движение и врезалась в «Ниву», ехавшую во встречном направлении.

В результате ДТП водитель Granta и его несовершеннолетний пассажир погибли на месте от полученных травм. Водителя «Нивы» госпитализировали в Павловскую ЦРБ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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