Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Двое подростков на угнанном автомобиле погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-podrostkov-na-ugnannom-avtomobile-pogibli-v-dtp-na-vstrechke-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Двое подростков на угнанном автомобиле погибли в ДТП на встречке в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 22 августа в 9:35 на 52 км автодороги Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская.

Известно, что 13-летний школьник управлял автомобилем Lada Granta, который находился в угоне. Он выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и врезался в автомобиль ВАЗ-2115. После столкновения Granta продолжила движение и врезалась в «Ниву», ехавшую во встречном направлении.

В результате ДТП водитель Granta и его несовершеннолетний пассажир погибли на месте от полученных травм. Водителя «Нивы» госпитализировали в Павловскую ЦРБ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: восемь человек погибли в лобовом ДТП в Ростовской области. Трагическая авария случилась 21 августа около 20:00 в Волгодонском районе.

Статьи
Дуть или пить? Польза и вред лекарственного одуванчика
Дуть или пить? Польза и вред лекарственного одуванчика
Физиотерапевт рассказал, как лечить пяточную шпору
Физиотерапевт рассказал, как лечить пяточную шпору
Беда из Сибири: иммунолог рассказал, какая форма сибирской язвы самая опасная
Беда из Сибири: иммунолог рассказал, какая форма сибирской язвы самая опасная
Нельзя в мусорку: список отходов, которые нужно сдавать на утилизацию
Нельзя в мусорку: список отходов, которые нужно сдавать на утилизацию
Фруктовые чаи: какие бывают, польза и вред
Фруктовые чаи: какие бывают, польза и вред
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях