Восемь человек погибли в лобовом ДТП в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло 21 августа около 20:00 в Волгодонском районе.

В результате лобового столкновения двух машин погибли восемь человек, в том числе четверо детей.

«На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа СК, устанавливаются причины произошедшего. Но жизни людей уже не вернуть. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших», — сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Из-за аварии на трассе перекрыли движение транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

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