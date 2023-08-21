Восемь человек погибли в лобовом ДТП в Ростовской области
Происшествия
21.08.2023 21:55
Смертельное ДТП произошло 21 августа около 20:00 в Волгодонском районе.
В результате лобового столкновения двух машин погибли восемь человек, в том числе четверо детей.
«На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа СК, устанавливаются причины произошедшего. Но жизни людей уже не вернуть. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших», — сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в Telegram.
Из-за аварии на трассе перекрыли движение транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
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