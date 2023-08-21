Микроавтобус с пятью детьми влетел в КамАЗ под Краснодаром, есть погибший

Авария с участием трех машин произошла 20 августа в 3:30 на 24-м километре дороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи.

По предварительным данным, 42-летний житель Вологодской области ехал за рулем иномарки и врезался в другой легковой автомобиль, остановившийся на запрещающий сигнал светофора, за рулем которого был 28-летний житель Краснодарского края. От удара иномарку отбросило на соседнюю полосу, где она столкнулась с грузовиком, которым управлял 48-летний житель Кубани.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм погиб на месте. Пострадала его пассажирка — 39-летняя жительница Вологодской области. Женщину госпитализировали. В салоне иномарки на момент аварии находились пятеро детей в возрасте от 1,5 до 12 лет. Никто из них не пострадал.

По факту аварии в полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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