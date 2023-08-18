Два человека погибли в жестком лобовом ДТП под Майкопом

Смертельная авария произошла 18 августа около 3:00 на 87 км автодороги Р-217 «Кавказ» около станицы Кужорской.

Установлено, что 34-летний житель Майкопа во время движения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой, которой управлял 54-летний житель Краснодара.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля, выехавшего на встречку, скончалась на месте происшествия от полученных травм. Водитель из Краснодара позже умер в больнице.

Выехавший на встречку водитель и трое его пассажиров: 28-летний житель Москвы, 31-летний житель Майкопа и 36-летний житель Краснодара получили различные травмы.

По факту ДТП с двумя погибшими полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Адыгея.

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