В Соцфонде рассказали, где живет самая пожилая женщина в России

Ранее о том, что в возрасте 114 лет скончалась абсолютная рекордсменка по продолжительности жизни в России, сообщал губернатор Ярославской области.

Как сообщили журналистам в Социальном фонде России, самая пожилая женщина в стране живет в Чеченской Республике. Выяснилось, что долгожительнице 120 лет.

«Женщина 1905 года рождения. Проживает в Грозном, Байсангуровский район», — цитирует ответ СФР РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Клавдия Гадючкина из Ярославской области ушла из жизни 1 декабря в возрасте 114 лет. Она утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года.

Однако в этом году в метрических книгах уточнили, что женщина родилась 5 декабря 1910 года по новому стилю. Клавдия Гадючкина официально вошла в пятерку старейших людей планеты

