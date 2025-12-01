Старейшая жительница России умерла возрасте 114 лет

Ушла из жизни Клавдия Михайловна Гадючкина из Ярославской области. Она считается абсолютной рекордсменкой по продолжительности жизни в России.

Клавдия Михайловна утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года и уже отметила 116-летие. Однако в этом году уточнили данные по метрическим книгам, где указана фактическая дата ее рождения. Из этих данных следует, что Клавдия Михайловна родилась 5 декабря 1910 года по новому стилю. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Клавдия Михайловна не дожила до 115-летнего юбилея несколько дней. Тем не менее она официально вошла в пятерку старейших людей планеты, — написал Евраев в своем Telegram-канале. — Клавдия Михайловна пережила революцию, Первую мировую, Великую Отечественную войну, становление и преобразования нашего государства. Такой путь выпадает немногим, и прожить его с достоинством способны единицы».

Известно, что Гадючкина начала работать в 15 лет на фабрике «Красный перевал». За 40-летний стаж она прошла путь от прядильщицы до помощника мастера.

«Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память», — отметил губернатор региона.

