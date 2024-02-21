На 101 году жизни скончался старейший житель Темрюкского района Филипп Вашина

Из жизни ушел ветеран Великой Отечественной войны, житель Темрюкского района Филипп Вашина.

Филипп Вашина родился в станице Курчанской. Его призвали на фронт в октябре 1941 года. Мужчина был направлен на курсы минометчиков, затем служил на Северо-Западном фронте.

В 1943 году Вашина получил тяжелое ранение. После восстановления его отправили на 3-й Белорусский фронт, присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения. За проявленный героизм и мужество во время сражений в Восточной Пруссии фронтовика наградили медалью «За Отвагу».

В январе 1945 года Филипп Вашина еще раз получил тяжелое ранение, после чего уже не смог вернуться на фронт.

В октябре 1945 года вернулся на Родину, в станицу Курчанскую. Ветеран работал в колхозе, в 1950 году был избран секретарем Сельского совета станицы, где проработал до выхода на пенсию. Ушел из жизни 21 февраля 2024 года. Ему был 101 год.

«Светлая и добрая память о Филиппе Павловиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и жителей нашего района», — написал глава Темрюкского района Федор Бабенков в Telegram.

Читайте также: уголовно наказывать за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны предложили в России.