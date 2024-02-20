Уголовно наказывать за отрицание геноцида во время ВОВ предложили в России

Законопроект об уголовном наказании за отрицание геноцида во время Великой Отечественной войны планируют внести в Госдуму 20 февраля.

Авторы документа отмечают, что в России в течение последних лет особое внимание информации о случаях геноцида народов СССР в период Великой Отечественной войны.

«С 2020 года по настоящее время такие факты были установлены решениями судов в 13 субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Крым, Краснодарском и Ставропольском крае, Новгородской, Псковской, Орловской, Брянской, Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Смоленской и Московской области. Судами установлено, что совершенные войсками Германии и их пособниками злодеяния, направленные на умышленное и планомерное физическое уничтожение, являются геноцидом многонационального российского народа», — говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящее время ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) не распространяется на отрицание фактов геноцида.

«Представляется целесообразным расширить статью 354.1 УК РФ, введя уголовную ответственность за отрицание геноцида многонационального российского народа», — отмечают авторы документа.

Один из авторов, лидер партии Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, отметил, что документ необходим для защиты фундаментальных ценностей многонационального российского народа на законодательном уровне и направлен на недопущение попыток фальсификации событий истории и пересмотра итогов войны, пишут «Известия».

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