В Сочи заключили под стражу строителя, застрелившего прораба из-за 30 тысяч

Фото пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю

Преступление произошло 13 сентября. Строитель во время ссоры прострелил голову прораба, который руководил стройплощадкой.

Приезжему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего мужчины. По ходатайству следователя 15 сентября строителя заключили под стражу.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», обвиняемый приехал на стройку где находился его знакомый. С последним у мужчины был длительный конфликт из-за 30 тыс. рублей. Они поругались, и в какой-то момент строитель достал пистолет и выстрелил прорабу в голову. После убийства обвиняемый скрылся с места происшествия. В тот же день благодаря работе правоохранителей и ТОС стрелок был задержан.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.