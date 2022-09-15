В Сочи заключили под стражу строителя, застрелившего прораба из-за 30 тысяч
Происшествия
15.09.2022 16:49
Преступление произошло 13 сентября. Строитель во время ссоры прострелил голову прораба, который руководил стройплощадкой.
Приезжему предъявлено обвинение в убийстве 33-летнего мужчины. По ходатайству следователя 15 сентября строителя заключили под стражу.
Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», обвиняемый приехал на стройку где находился его знакомый. С последним у мужчины был длительный конфликт из-за 30 тыс. рублей. Они поругались, и в какой-то момент строитель достал пистолет и выстрелил прорабу в голову. После убийства обвиняемый скрылся с места происшествия. В тот же день благодаря работе правоохранителей и ТОС стрелок был задержан.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Популярные новости
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- ФК «Краснодар» объявил о прекращении сотрудничества с «Матч ТВ» из-за инцидента с Кордобой
- В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
- Девятилетний леопард из Сочи теперь будет размножаться в Германии
- Крупнейший российский застройщик жилья лишился прав на проект в Сочи из-за дома Щусева
- Росстат: Краснодарский край занял второе место по числу приезжих рожениц