Сочинские общественники помогли задержать строителя, застрелившего прораба

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Трагедия произошла вечером 13 сентября. Мужчина во время ссоры из-за денег достал пистолет и выстрелил в голову прораба.

После убийства стрелок поспешил скрыться. Однако члены территориального общественного самоуправления (ТОС) поспешили на помощь правоохранителям.

«Сразу как произошло преступление, информация по ориентировке оперативно была передана через ТОС. Население моментально узнало об этой ситуации — мы распространили информацию в группах среди жителей», — рассказал председатель совета ТОС «Горное Лоо» Валерий Минасян.

Нарушителя удалось задержать в течение двух часов. Общественники сообщили в полицию, что подозреваемый найден.

«Это еще раз подтверждает эффективное взаимодействие населения с правоохранительными органами и администрацией города, вместе мы делаем наш город безопасным», — добавил Минасян.

Преступника обнаружил житель поселка Горное Лоо Артур Симонян. Он возвращался с работы домой и возле жилища заметил незнакомца. Тот странно себя вел и держал в руках какой-то сверток.

«Перед этим я читал в WhatsApp, что ищут преступника, видел ориентировку. Он спустился к речке, что-то хотел спрятать, потом сам стал прятаться. Я вызвал сотрудников полиции. Они приехали очень оперативно. Мужчину задержали, а в свертке у него было оружие, – рассказал Артур Симонян.

В Сочи действуют 74 территориальных общественных самоуправления. С их председателями и активистами налажено ежедневное взаимодействие. Это касается и обеспечения безопасности и правопорядка, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей.