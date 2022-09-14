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Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей

Происшествия
14.09.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/ubityj-vystrelom-v-golovu-prorab-iz-sochi-rasstalsya-s-zhiznyu-za-30-tys-rublej
Видео пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю

Резонансное ЧП произошло вечером 13 сентября в селе Верхнеармянское Лоо. Строитель достал пистолет и выстрелил в голову прорабу.

По данным следствия, во время признательных показаний мужчина назвал причину давнего конфликта между ним и знакомым. Как оказалось, ссора произошла из-за денег. А именно 30 тыс. рублей. Подозреваемый приехал к одному из недостроев. Там он повстречал прораба, с которым у него был длительный конфликт. Они вновь поругались, и в какой-то момент мужчина выхватил пистолет и выстрелил знакомому в голову. С места преступления строитель скрылся.

В кратчайшие сроки правоохранители установили местонахождение стрелка и задержали его. Следствие намерено требовать заключения под стражу подозреваемого. Назначено проведение судебно-медицинской, молекулярно-генетической, баллистической и дактилоскопической экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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