В Краснодаре во время пожара в квартире девятиэтажки погибли двое мужчин

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Сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Ставропольской поступило в МЧС 14 сентября в 2:54.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горит квартира на втором этаже. В 3:24 пожар локализовали, в 3:44 — полностью потушили. Его площадь составила 15 кв. м. Из многоэтажки эвакуировали 63 жильцов, спасли 25 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Личности погибших установили. По данным следствия, 39-летний мужчина был в гостях у 51-летнего приятеля в его квартире. Запах гари из квартиры почувствовали жильцы дома и вызвали пожарных. После локализации возгорания в квартире нашли тела двоих мужчин. В качестве предварительно причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку. Устанавливают все причины и обстоятельства возникновения пожара. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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