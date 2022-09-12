В Краснодаре во время пожара в многоэтажке спасли 17 жильцов и эвакуировали 33 человека
Происшествия
12.09.2022 15:15
Возгорание произошло днем 12 сентября в многоквартирном доме по улице Уральской. В результате происшествия никто не пострадал.
Информация о пожаре поступила в оперативные службы в 11:46. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелось помещение на шестом этаже. Площадь пожара — 50 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В 12:18 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. В 12:33 возгорание в многоэтажке полностью потушили.
При тушении пожара из дома спасли 17 человек и еще 33 эвакуировали. На месте работали 35 спасателей и 13 единиц техники.
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