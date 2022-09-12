В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
Происшествия
12.09.2022 07:48
Сообщение о возгорании станице Владимирской поступило диспетчеру Лабинского пожарно-спасательного гарнизона 12 сентября в 4:51.
Пожарные прибыли на место и установили, что загорелось сено в металлическом ангаре. В 5:42 пожар локализовали. Площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м.
На месте работают 46 человек и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Белореченском районе за день потушили два пожара на пустырях.
Популярные новости
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- Кубанские дроны за два дня выявили более 6 тыс. обочечников на дорогах к морю
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мостовском районе состоится фестиваль воздушных шаров
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?