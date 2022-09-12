В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании станице Владимирской поступило диспетчеру Лабинского пожарно-спасательного гарнизона 12 сентября в 4:51.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелось сено в металлическом ангаре. В 5:42 пожар локализовали. Площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м.

На месте работают 46 человек и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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