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В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров

Происшествия
12.09.2022 07:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-proizoshel-pozhar-v-angare-s-senom-na-ploshhadi-4-tys-kv-metrov
Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании станице Владимирской поступило диспетчеру Лабинского пожарно-спасательного гарнизона 12 сентября в 4:51.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелось сено в металлическом ангаре. В 5:42 пожар локализовали. Площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. м.

На месте работают 46 человек и 16 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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